(Özel Haber) O trafik magandasına "Türkçe biliyor musun" diye sormuşlar?

Yalova'da dün akşam saatlerinde restoranların bulunduğu sokakta yemek masalarında oturan vatandaşların üzerine otomobil süren trafik magandasının önce turist zannedildiği ortaya çıktı.

Sokaktaki iş yeri sahipleri halen olayın şokunu halen üzerinden atamazken, uyuşturucu kullandığı iddia edilen otomobil sürücüsünün ifadesinin alınamadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam üzeri Rüstem Paşa Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşların masalarda dışarıda yemek yediği sokağa terk istikametten giren 10 BR plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ü.(24) vatandaşların üzerine doğru hareket edince bir anda ortalık karıştı. Otomobilin altında kalmamak için masalardan kaçışan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, kaçmak isterken masalara ve park halindeki otomobillere çarpan sürücü çevreye zarar verdi. Bir süre sonrada otomobili park edip koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra harekete geçen Yalova polisi Y.Ü.'yü bir fırının jeneratör odasında saklanırken yakaladı. Sürücünün yapılan üst aramasında 13.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Vatandaşlar turist sanmış

Olayın şokunu halen üzerinden atamayan bölgedeki iş yeri sahipleri, uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücüyü önce turist sandıklarını söyledi.

Araç sürücüsünü vatandaşlarla dolu sokağa girdiğinde daha fazla ilerlememesi için uyardığını belirten Rıza Sevgili yaşadıkları o zor anları anlattı. Sevgili, "İnsanların masalarda yemek yediği yere kadar otomobili ile geldi. Ben kendisine ileriye gidemeyeceğini yolun kapalı olduğunu söyledim anlamadı. Daha sonra yabancı olduğundan şüphelendim. Camda küçük bir aralık vardı. Türkçe biliyor musun? diye sordum. Bana "git" diye eliyle işaret yaptı. O ara birisi "polis çağırın" dedi. Polis lafını duyunca panik yaptı ve yeniden hareket etti. "Gidemezsin" dedim ama dinlemedi masaların olduğu istikametten vatandaşlara rağmen aracı sürdü. Büyük bir ihtimalle uyuşturucu kullanmıştı. Gözlerinin feri gitmiş gibiydi. Maddi hasardan ziyade manevi hasarımız var. Aileleriye oturan çocuklar vardı. Az kalsın onları ezecekti" dedi.

Öte yandan olayla ilgili tahkikatın devam ettiği sürücünün öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.