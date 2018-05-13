(Özel Haber) Yavru sincabın keyfi yerinde

Kırılan cevizleri afiyetle midesine indiren Maşa, boş zamanlarında ise müdüriyetin odalarını geziyor.

Çınarcık ilçesinde vatandaşlar tarafından 2 haftalıkken bulunan sincap, Yalova Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı. Şu anda 2,5 aylık olan ve sağlık durumu gayet iyi olan Maşa isimli yavru sincap, ikram edilen ceviz ve fındıkları afiyetle midesine indiriyor. Binada girmedik oda bırakmayan ve koltuk tepelerinde gezinen Maşa, sevimliliği ile dikkat çekiyor. İlk bulunduğunda bu yana sıcak kanlılığı ile ilgi odağı olan yavru Maşa, şube müdürlüğü çalışanlarının ikram ettiği cevizleri geri çevirmiyor.

Herkesin üzerine titrediği Maşa’dan ayrılmanın zor olacağını ifade eden yetkililer, “Vatandaşlar tarafından bize 2 haftalıkken getirildi. Belirli aralıklarla sütle besledik. Şimdi ceviz ve fındık kırıyor. Sağlık durumu gayet iyi. Kontrolleri aksatmadan yapılıyor. Maşa bizim elimizde büyüdü. 2,5 aylık oldu. Ondan ayrılmamız biraz zor olacak. Zamanı geldiğinde onu tabiata salacağız” dedi.

Yaklaşık 5 aylık olduğunda ormana salınacak olan Maşa’nın el üstünde tutulduğu müdüriyetten nasıl ayrılacağı merak konusu oldu.