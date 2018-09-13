Polis okul çevresinde kuş uçurtmayacak

Yalova'da okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Vali Tuğba Yılmaz başkanlığında Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, okul çevrelerinde alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, “2018/2019 eğitim ve öğretim yılında 43 bin öğrenci ve 3 bin 200 öğretmenimiz ders başı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Okullarımızda temizlik görevlisi ve özel güvenlik görevlisi alımları tamamlandı. Bu yıl 73 okulumuzda özel güvenlik görevlisi bulunacak. Okullarımızın çevresindeki tüm metruk binalar yıkıldı. Bu okul çevrelerinin denetimini daha kolay yapmamıza da imkan sağladı. Öte yandan il genelinde 77 okul beyaz bayrak alırken 10 okulumuzda beslenme dostu okul olmayı başardı. 11 bin 500 öğrenciyi geçen yıl spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle buluşturduk. Bu yıl hedefimiz 20 öğrenci dedi.

“Daha güvenli bir eğitim öğretim yılı olacak”

İl Emniyeti Çocuk Şube Müdürü Ali Kaan Abanoz, okul çevrelerinde yapılan güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Abanoz, çalışmalarla okul çevrelerinde olay sayılarındaki düşüşler yaşandığına dikkati çekti. Abanoz, “Bu yıl her okulda özel güvenlik görevlileri haricinde sabit bir kolluk görevlisi de görev yapacak” diye konuştu.

Yalova Valisi Tuğba ise konuşmasında geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirildiğine vurgu yaptı. Vali Yılmaz, “43 bin yavrumuz bu yıl eğitim ve öğretime başlayacak. Gayemiz öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim ve öğretim almalarını sağlamak. Bunda hepimize önemli görevler düşüyor. Unutulmamalıdır ki bizler geleceği şekillendirecek nesilleri inşa ediyoruz. Ben tüm idarecilerimizden bir şeyi istiyorum. Hepiniz kendi çocuğunuzun nasıl bir eğitim almasını, nasıl bir ortamda bulunmasını ve ona nasıl davranılmasını istiyorsanız diğer çocuklara da öyle davranın. Bu duyarlılığı göstermeliyiz. Yavrularımıza anne ve baba şefkati ile yaklaşmalıyız. Yalova eğitim öğretimde çok iyi sıralarda işte bunu hep birlikte başarıyoruz. Ben yeni eğitim öğretim yılının başarılara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantının soru cevap bölümü ise basına kapalı olarak devam etti.