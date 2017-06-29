Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:33

Polis zehir tacirlerine bayramı zehir etti

Yalova’da bayram boyunca yapılan uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi yakalandı.

Polis zehir tacirlerine bayramı zehir etti

29 Haziran 2017 14:33


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını artırdı. Ramazan bayramında da operasyonlara ara vermeyen Yalova polisi 36 kişiyi yakalayarak adli işlem yaptı. Operasyonlarda satışa hazırlanmış uyuşturucu maddelere el kondu. Ev, işyeri, araç ve şahısların üst aramalarında 21.26 gram kubar esrar, 12.24 gram sentetik kannobinoid, 242 adet extasy hap, 0.3 gram metamfetamin, 2.41 gram skunk ele geçirildi. Zanlılar adalete teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!