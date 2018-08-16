Prof. Gündoğdu: “Marmara’da büyük bir hareketlilik var”

Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara’da hiçbir zaman görülmeyen bir hareketlilik yaşandığını, ancak buna rağmen yakın vadede bir deprem beklemediklerini dile getirdi.

Yalova Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından oluşturulan "Deprem Öncesi Sıradışı Doğa Olayları Ulusal Gözlem Ağı İstasyonu" törenle açıldı. Belediye Başkanı vefa Salman fay hattı üzerinde bulunan Yalova’da 4 katın üzerinde imar izni vermeyeceğini dile getirdi. Törene Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de katıldı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara’da yaşanan hareketlenmeye dikkat çekerek, “Marmara’yı yakından izliyoruz. Haretlenme artmış durumda. Karşımızda eski Marmara yok. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor. Ancak depremin ne zaman olacağına yönelik net bir işaret yok. Yani şu an için bir anomali yok. Biz beklenen depremin, 1966 yılında olan depremin bir benzeri olacağını düşünüyoruz. O da 7’nin üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. İstanbul Marmara depreminde ağır hasarlı binaların yüzde 5’ini kaybetti. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi binalar olduğu yerde yıkılıyor. Bu sistemlerden önceden bilgi almaya çalışıyoruz. Marmara’da ki bu aktivite artışı depremin yaklaştığını gösteriyor, ancak ne zaman olacağını halen bilemiyoruz. Bunu söyleyebileceğimiz bir işaret yok” dedi.

“Depremi 15 gün önceden belirleyeceğiz”

Burada basın mensuplarına istasyonla ilgili açıklama yapan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ise, “Önümüzdeki 1 haftayı, 15 günü çok rahat görebiliyoruz. Kısa vadede büyük bir Marmara depreminin yok olduğunu görüyoruz. Zira bu istasyonlar sadece 15 gün ötesini görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki biz Marmara’da meydana gelebilecek 7’den büyük yıkıcı bir depremin ayak seslerini en az 15 gün önceden bu istasyonlar sayesinde duyabileceğiz. Kısa vadede İstanbul’da bir deprem beklemiyoruz. Ama 30 yıl içerisinde böyle bir depremin gerçekleşeceğini aktivitenin artması bize gösteriyor” şeklinde konuştu.