PTT'den çocuklara malzeme desteği

PTT Yalova Başmüdürü Elif Tan ve beraberindekiler, okulların ana sınıflarını ziyaret ederek, bu yıl ilk kez okulla tanışan miniklerle sohbet etti. Çocuklara okulun ve eğitimin önemini anlatan Elif Tan, miniklere PTT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çanta, kırtasiye malzemeleri ve kitapları hediye etti. Hediyelerini alan minikler ise büyük mutluluk yaşadılar. Geleceğin teminatı olan miniklere okulu ve eğitimi sevdirmek istediklerini belirten PTT Yalova Başmüdürü Elif Tan, anaokulu öğrencileri ile sohbet edip oyunlar oynamayı da ihmal etmedi.