Şakalaşma ölümle bitti

B. (13), şakalaştığı Kerem Karakaya (12) adlı çocuğu kazara vurdu. Kafasından ve gövdesinden yaralanan çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, sabah 09.30 sularında babasına ait av tüfeğini alarak dışarıya çıkan F.B., aynı köyde yaşayan Kerem Karakaya adlı çocuğa rastladı. Bir süre sohbet eden F.B. ve Kerem Karakaya ardından şakalaşmaya başladılar. Bu esnada F.B. adlı çocuğun elindeki silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Kerem Karakaya adlı çocuğun kafa ve vücuduna saplandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren F.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, talihsiz çocuğun cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.