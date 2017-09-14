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14 Eylül 2017 12:55

Salman, şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıttı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek, şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıttı.

Salman, şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye malzemesi dağıttı

14 Eylül 2017 12:55


Ziyarette şehit ve gazi yakınlarının çocuklarıyla tek tek ilgilenen Başkan Salman, “Sizler bu vatanı canlarını hiçe sayarak gerek şehit gerek gazilik unvanı alan kahramanlarımızın emanetlerisiniz. Sizler için ne yapsak azdır” dedi.


Salman, “Bu dernek çatısı altında bu kardeşlerimize ulaşmamıza vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Değişik zaman dilimlerinde bu dernek altında bulunan kardeşlerimize yapmış olduğumuz etkinliklerle de bir arada görmek ve bir arada olmalarını sağlamak bizim gibi yöneticilerin görevidir. Şehrin emini olarak bizim sorumluluğumuz bu konuda oldukça fazla. Dernek Başkanımız sayesinde de sizlerle buluşarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz bu küçük hediyeler inanın sizlerle bir araya gelmek için vesile olmakta" dedi.




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