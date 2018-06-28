Saralkent’te 3. kez Mavi Bayrak

Mavi Bayrak, Saralkent Plajında düzenlenen bir törenle göndere çekildi. Törene çok sayıda davetli ile belde halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, “Türkiye’de bu ödüle laik görülen plajlar arasına girmek Kaytazdere için önemli bir gelişmedir. Mavi Bayrak ödülünü üçüncü kez almaya hak kazandık. Kaytazdere halkı ve bu plajı kullanacak misafirler tarafından bu bayrağı korumak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Bu ödülü kazanmamıza emeği olan tüm kurum ve kişilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası tüm katılımcılar ile birlikte Mavi Bayrak göndere çekildi. Daha sonra Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, davetlilere Saralkent Halk Plajını gezdirdi.