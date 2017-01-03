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03 Ocak 2017 16:36

Şehidin adı Yalova’da yaşayacak

Şehidin adı Yalova’da yaşayacak

03 Ocak 2017 16:36

El-Bab’da yaşanan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın adı Yalova Belediye Meclisi’nin kararı ile babasının evinin bulunduğu Adnan Menderes Mahallesi’ndeki sokağa verildi.
Yalova Belediye Meclisi ocak ayı 2. oturumu ile sona erdi. El-Bab’da yaşanan saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın adının Yalova’da bir sokağa verilmesi teklifi meclise sunuldu. Şehit askerin babası Mustafa Yalçın’ın Yalova’nın Adnan Menderes Mahallesi’nde eski adı 57. sokak olan noktaya şehit er Ali Sezai Yalçın’ın adının verilmesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Böylece şehit askerin adı Yalova’da yaşatılmış olacak.



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