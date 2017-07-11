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11 Temmuz 2017 12:44

Şehitler için dua

Yalova’nın Altınova ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü anma faaliyetleri başladı.

Şehitler için dua

11 Temmuz 2017 12:44


İlçe protokolü şehitliği ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutan Temsilcisi Dnz. Alb. Gökhun Kaan Arda, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mesut Aslan, Altınova İlçe Emniyet Amiri Abdullah Özaydın, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve parti yöneticileri, Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, belediye meclis üyeleri, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, Altınova Halk Eğitim Müdürü Ahmet Kemal hazır ve vatandaşlar katıldı. Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Son olarak şehitliğe çiçekler bırakıldı.




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