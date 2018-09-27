STK'lardan Yalova'da yeşil alan protestosu

Platform adına açıklama yapan Hakim Menteş, “Söz konusu alan mevcut yeşil haliyle korunmalıdır” dedi.

Meteoroloji arazisinin yeşil alan mı kalacağı ya da okul mu yapılacağı mahkemeden çıkacak kararla netlik kazanacak. Ancak Yalova Platformu bu meseleye müdahil oldu. Meteoroloji alanı önünde toplanan Yalova Platformu üyeleri, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” diye slogan attı. Ardından platform adına hazırlanan ortak metni Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği'nin (SAMDER) Başkanı Hakim Menteş okudu. Menteş, “Atatürk İlkokulu'nda yaşanılan sıkışıklık bahane edilerek Meteoroloji alanına ilave okul yapılmasına karşıyız. Bahse konu alan mevcut yeşil haliyle korunmalıdır. Beklenen Marmara depreminde Süleymanbey Mahallesi içinde halkın toplanma alanı olarak kullanılabileceği sayılı yerlerden biridir. Kıyı zonundaki mevcut dolgu alanı, oluşabilecek yıkım, çökme ve zemin kırılmaları sebebiyle emniyetli değildir ve ancak depremden zarar görmemiş kesimleri kontrollü bir şekilde halkın kullanımına açılabilir” dedi.