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14 Ağustos 2018 11:16

Süs bitkileri için TARSİM’de sona gelindi

Mayıs ayında Yalova’da yaşanan sel felaketinden sonra süs bitkilerinin tamamının Tarsim kapsamına alınması için çalışmalar sürüyor.

Süs bitkileri için TARSİM’de sona gelindi

14 Ağustos 2018 11:16


SÜSBİR Yönetim Kurulunun başlattığı çalışmalar, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan toplantı ile sona yaklaştı. SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dünda, "Ülkemiz genelinde son yıllarda artarak devam eden doğal afetlerden kaynaklı risklere ve oluşacak zararlara karşı ürünlerimizi ve işletmelerimizi teminat altına almak için bu çalışmalara başladık. İlk olarak Tarsim Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü ve son olarak Tarsim Genel Müdürü, Yusuf Cemil Satoğlu ile görüştük. Yaptığımız görüşmeler sonunda süs bitkileri sektörü için daha fazla zaman kaybetmeden çalışmalara başlanması kararı alındı" dedi.


Toplantıda süs bitkilerinin 2019’ da TARSİM kapsamına alınması hususunda mutabakata varıldı.




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