Talihsiz yavruya Vali Yılmaz sahip çıktı

Vali Yılmaz, küçük yavru için gereken kök hücre tedavisinin yapılması talimatını verdi.

2017 yılının mayıs ayında annesi ile birlikteyken yediği kirazın çekirdeği soluk borusuna kaçan ve beynine bir süre oksijen gitmediği için felç olan 3 yaşındaki Dilara Pesenli için artık bir yürüme ümidi doğdu. Konuyu öğrenen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz çocuğa sahip çıkarak gerekli tedavinin başlatılması için Yalova Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Sezen’e talimat verdi.

Konuyla ilgili olarak Yalova Valisi’ne teşekkür eden Yalova Genç Romanlar Federasyonu Başkanı Kerem Koyuncu, "2017 Mayıs ayında 3 yaşlarında Dilara Pesenli yavrumuz annesi ile pazar yerinde aldığı kirazı yerken nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak kalbi durdu. Uzmanlar Hastanesi’nde yapılan acil müdahale ile hayata döndürüldü. Ambulans ile Bursa Şevki Yılmaz Hastanesi’ne sevk edilirken ambulansta tekrar kalbi durdu, yapılan müdahalenin ardından hayata tekrar döndürülen minik Pesenli, 2 ay süren tedavinin ardından taburcu oldu. Şu an kısmi felç durumunda. Kök hücre tedavisi ile normalleşecek olan Dilara için valimizden konuyla ilgilenmesini istedik. İl sağlık müdürüne verdiği talimat ile sürekli atılması gereken ancak ailenin maddi imkanlarının olmadığından dolayı yaptıramadıkları iğne yapılabilecek. Valimizin kök hücre tedavisinin hızlanması için bir dizi girişimde bulunması Dilara’yı ailesini ve bizi çok mutlu etti. Valimizin gayreti ile inşallah minik Dilara tedavi olabilecek" dedi.