TBMM Başkanı Kahraman TBMM lojmanlarının açılışını yaptı

5 yıl süren Yalova’nın Termal ilçesindeki TBMM Sosyal Tesisleri’nin açılış törenine katıldı. Türkiye’nin hızla geliştiğine vurgu yapan Kahraman, “Bunu çekemeyenler 15 Temmuz’da meclisimizi bombalattı” dedi.

Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan ve yenilenme çalışmalarına 3.5 yıl önce başlanan TBMM Sosyal Tesisleri tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve çok sayıda davetli katıldı. 2 bin 850 metre kare kapalı alana sahip olan ve 26 odalı bir bina ve 130 kişilik restoran olmak üzere 2 bloktan oluşan tesisin açılış konuşmasını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz yaptı. Yılmaz, “Yalova ülkenin en küçük ili olsa da yüzde 60’ı orman, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin cennet köşelerinden birisi. Gerek Sanayi ve gerekse tarım, Turizm ya da eğitimde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir il” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise ülkenin ger geçen gün ilerlediğine ve geliştiğine vurgu yaptı. Birçok alanda Avrupa’yı geçen bir Türkiye’nin olduğuna vurgu yapan Kahraman, “Tesisimiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Her tesis gelişmemizin bir merhalesidir. Türkiye gelişiyor ve ilerliyor. Her sahada ileri gidiyoruz. Eskiden Avrupa’ya gidenler arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. Şimdi bakınız hepsini geçtik. Daha ötelere gidiyoruz. Bunu çekemeyenler de meclisimizi bombalattı. İstanbul’umuzu bombalattı. Muğla’ya Cumhurbaşkanımızı öldürmeye gittiler. Kendi insanlarımız. 3 gün önce Sırbistan Cumhurbaşkanı gelmişti. Bombalanan yeri gördü, ‘Çok üzüldüm. Ben böyle bilmiyordum. Burasını görünce irkildim. Sırbistan da bombalandı. Ama bizi yabancılar bombaladı. Bir Sırp bombalamadı’ dedi. Kendi insanımız, kendi silahıyla kendi meclisini bombalıyor. Cumhurbaşkanımızı öldürmek için tim gönderiyor. Peki neden. İşte bu gelişmeler olmasın diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Biz büyük bir milletiz. Biz 3 kıta 7 denize hükmetmiş bir milletiz. 20 milyon kilometre kare topraklarımızda bugün 53 devlet var. Gönül coğrafyamız bizden liderlik bekliyor” dedi.

Ardından TBMM Sosyal Tesisleri’nin açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen TBMM Başkanı İsmail Kahraman tesisi gezerek bilgiler aldı. İçeride sosyal tesis çalışanları ile de fotoğraf çektiren Kahraman, tesiste hizmet anlayışının da geliştiğine vurgu yaptı.