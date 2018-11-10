Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi: YOSK: 53 - Altınordu Belediyesi: 63

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) konuğu olan Altınordu Belediyesi, ilk yarısını 27-24 üstün kapattığı maçı 10 sayı farkla 63-53 kazandı. Karadeniz ekibinde Ferda Sekmen attığı 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bu sezonki dördüncü yenilgisini aldı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: E. Serdar Meylani, Buminhan Çelik, İ. Bülent Özçelik

YOSK: Ahmet İkizoğlu 16, Yahya Khwaled 8, Eyüp Atırıcıoğlu 17, Ömer Gürkan 12, Serra Uzun-Bayram Eren, Saif İmad Sahar, Meysam Parsa, Elanur Kılıç

Altınordu Belediyesi: Ferda Sekmen 18, Adem Kurucu 12, Anıl Cevat Temiz 9, Ertan Korkmaz 7, İmdat Yalçın 4- Şuayib Kablan 4, İlbey Tuna 2, Umut Ünar 5

1. Periyot: 12-9 (YOSK lehine)

Devre arası: 24-27 (Altınordu lehine)

3. Periyot: 35-43 (Altınordu lehine)