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28 Aralık 2016 14:33

Tekvandocular göz dolduruyor

Tekvandocular göz dolduruyor

28 Aralık 2016 14:33

Altınova Belediyespor tekvandocuları antrenmanlarına aralıksız devam ederken, çeşitli turnuvalara katılarak tecrübe kazanıyor.
Belediyespor Teakwondo Takımı, Antrenör İsa Gündağ nezaretinde çalışmalarını Altınova Belediyesi Spor Salonu’nda devam ediyor. Genç sporcular göz dolduruyor. Başta Konya’da gerçekleştirilen Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası olmak üzere düzenlenen resmi ve özel turnuvalara katılarak tecrübe kazanan genç sporcular, umut vaat ediyor.
Tamamı Altınova’da ikamet eden çocuklardan oluşan bir takım kurduklarını ifade eden Antrenör İsa Gündağ, “Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi pırlanta gibi gençlerimiz büyük bir şevkle antrenmanlara devam ediyor. Ailelerimiz de bu çalışmalarımıza destek verip, bizlerle iç içe oluyor” dedi.



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