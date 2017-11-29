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29 Kasım 2017 14:36

TEMA Kartal’dan Hersek Lagünü ziyareti

TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Gönüllü Sorumluluğu’na bağlı gönüllüler, Altınova Hersek Lagünü’nü ziyaret etti.

TEMA Kartal’dan Hersek Lagünü ziyareti

29 Kasım 2017 14:36


Yalova ziyaretine Kartal İlçe Gönüllü Sorumlusu Zuhal Solmaz, Kartal gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan, misafirlere eşlik etti. Orman ve Su İşleri Yalova Şube Müdürlüğü personelinin eşlik ettiği Hersek Lagünü gezisinde TEMA gönüllülerine bölge hakkında bilgi verildi. İl Şube Müdürlüğüne teleskop ve kayıtlı dürbünlerle lagünde konaklayan kuşları yakından görme fırsatı bulan misafirlere, yapılacak olan kamera sistemi, kuş gözlem kulesi, çocuk oyun grubu, kır kahvesi ve yönetim merkezi projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.




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