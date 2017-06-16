Temizlik işçisi baba kendini kızına adadı

Yalova’da 3 yıl önce eşini kanserden kaybeden Tahsin Tunç, kendini eşinin emaneti olarak gördüğü kızına adadı. Bir daha hiç evlenmeyen Tunç, Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde sözleşmeli temizlik işçisi olarak çalışıyor. Kızı Özlem Tunç’a hem annelik hem de babalık yapan Tunç, sabah erken saatlerde işbaşı yapmak için evden çıkmak zorunda kalıyor. Kızını işe giderken bile yanından ayırmayan Tunç, kızını temizlik çalışması yaptığı kamyonda yanında oturtuyor. Gün boyu kızıyla birlikte olan Tunç, "O benim her şeyim. Ona hem annelik hem babalık yaptım. Onu yanımdan ayırmıyorum. Sabah evden birlikte çıkıyoruz. Ben çalışırken o da yanımda oturuyor" dedi.