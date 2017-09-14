Tokatlı kadın girişimciler Yalova’yı gezdi

Kadın girişimciler Türkiye’nin ilk ve tek Geofit Bahçesi’ni de gezdiler.

Tokat ilinde tarımsal alanda yatırım yapan genç kadın girişimciler, tarımsal çalışmaları incelemek ve yeni iş fikirleri edinmek adına Yalova’ya geldiler. Bu anlamda ülkenin en köklü tarımsal araştırma enstitüsü durumundaki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret eden kadın girişimciler burada yapılan tarımsal çalışmalar, yeni türler ve mevcut tarımsal ürünler üzerinde yapılan seleksiyon çalışmaları hakkında bilgiler aldılar. Bunun yanısıra enstitü bünyesinde yer alan, ülkenin ilk ve tek Geofit Bahçesi’ni de gezdiler. Araştırma Enstitüsü yetkilileri bahçeyi gezdirdikleri Tokatlı genç kadın girişimcilere koruma altına alınan soğanlı bitkiler, tükenmeye yüz tutmuş bitki türleri ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardılar.

Kadın girişimciler daha sonra, Subaşı bölgesindeki Kivi Bahçelerini de gezdiler. Burada Kivi üreticilerinden Kivi yetiştiriciliği hakkında bilgi alan kadın girişimciler, ilin tarihi ve doğal güzelliğe sahip noktalarını görme fırsatı da yakaladılar. Kadın çiftçiler Yalova’nın yüz ölçümü küçük bir olmasına rağmen etkili bir tarımsal üretime sahip olduğunu dile getirerek bu ziyaretin kendileri açısından da çok faydalı olduğunu belirttiler.