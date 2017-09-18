Topçular’dan referandum tepkisi:

Toplu iltihak töreninde konuşan İl Başkanı Hasan Topçular, Kuzey Irak’taki referanduma işaret ederek, "Kerkük yoksa Ankara, İstanbul, Türkiye yoktur" dedi.

MHP il merkezi ve ilçelerden partiye üye olacak olan vatandaşlar için Donanma Tesisleri’nde tören düzenledi. Adeta gövde gösterisine dönüşen toplu iltihak töreninde konuşan İl Başkanı Hasan Topçular, MHP’den kimsenin bir çakıl taşı dahi koparamayacağını dile getirerek, "MHP olarak Türkiye’nin 48 yıldır mazisi tertemiz olan en önemli partisiyiz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu müddetçe de bu devletin teminatı olacak siyasi bir hareketin temsilcileri olmayı sürdüreceğiz. İçinde geçtiğimiz zor süreçte MHP’nin Türk milletti tarafından ve bizi anlamak istemeyenler tarafından daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. MHP bu partiyi yıpratmak adına operasyon düzenlemeye çalışanların dediği gibi yok olmuş değil, aksine her geçen gün daha da güç kazanarak dimdik ayakta duran bir siyasi partidir. 15 Temmuz akşamı herkes gördü ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bu milletin teminatı MHP’dir, ülkücü harekettir. Bizimle ilgili farklı iddialarda bulunup, 15 Temmuz akşamı bu ülkede silahlı bir çatışma çıkartıp kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler tarafından, bugün ABD’de yaşayanlar tarafından partimize operasyon yapılmak istendi. Liderimiz ve ülkücü hareketin çelik iradesi karşısında yok olup gittiler. Şimdi bu siyasi kirliliğin içerisine bulaşmış olanlar, o çamurun içerisine batıp Pensilvanya ile ortak hareket edenler MHP’nin dışında ayrı bir siyasi oluşum içerisindeler. Bu oluşuma da sözüm ona çamura batmamış temiz siyasetçi arıyorlarmış. Ülkücü olmadıklarını, her renkten şahıslar olduklarını, kendilerin için ise hiç bir renk fark etmediğini, kim olursa olsun bir mozaik oluşturduklarını söylüyorlar. O zaman 48 yıldır bu davaya gönül veren ülkücü hareketin bünyesinden bu şahıslar bir çakıl taşı dahi söküp alamazlar" dedi.

25 Eylül’de Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılması hedeflenen bağımsızlık referandumunun da savaş sebebi olduğunu belirten Topçular, "Barzani ile gurur duyulduğunun söylendiği, kırmızı halılarla karşılandığı dönemlere şahit olduk biz. Kürdistan bayrağı dalgalandı bu ülkede. Bugün orada referandum kararı alan yine bu Barzani. Devlet Bahçeli, ’O referandum savaş sebebidir’ dedi. Bugün orada Türkmen kardeşlerimizin kanayan yarası varsa, onlara yönelik bir katliam yapılacaksa biz savaşmaya hazırız. Kerkük yoksa Ankara, İstanbul, Türkiye yoktur. Biz orada sonu, ’istan’la biten tek devlet tanırız, o da, ’Türkmenistan’dır" dedi.

Konuşmanın ardından tek tek sahneye çağırılan 500 yeni üyeye rozetleri takıldı.