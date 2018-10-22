Toy kuşları için bin 550 kilometre pedal basacak

Yalovalı aktivist Ali Fuat Gülşen, Muş'ta yok olmaya yüz tutan Toy kuşlarına dikkat etmek için Yalova'dan başlayarak Muş'a kadar bin 550 kilometre pedal basacak. Gülşen etabı 20 günde kat etmeyi planladığını dile getirdi.

Ağırlıklı olarak Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan Türkiye'deki en büyük kuş türü olduğu bilinen Toy kuşlarının sayısı hızla azalıyor. Bunun en önemli sebebi ise bu kuşların koruma altına alınmaması ve avcılar tarafından bilinçsizce avlanmaları. Buradan hareketle bir yaşanan bu duruma dikkat çekmeyi hedefleyen Yalovalı aktivist Ali Fuat Gülşen, Yalova'dan yola çıkarak Muş'a kadar pedal basacak. Bin 550 kilometrelik etap için hazırlıklarını tamamlayan Gülşen, “Doğu Anadolu bölgesi Muş yöresinde yaşayan Toy kuşlarının hızla yok oluşuna dikkat çekmek adına bu yola çıkıyorum. Doğada şu anda 150-200 adet Toy Kuşu bulunuyor. Avcılar halen bu kuş türünü hızla katletmeyi sürdürüyorlar. Ben de Toy kuşlarına dikkat çekmek adına Yalova'dan başlayarak Muş'a kadar bin 550 kilometre boyunca pedal basacağım. Tahminen 20 gün sürecek olan yolculuk boyunca geçtiğim her ilde ise Toy kuşlarının yok edilişi konusunda vatandaşlara bilgiler vereceğim. Bu süreçte kampanyama destek için birkaç ulusal medya kuruluşu ile irtibata geçtim ancak destek alamadım. Amacım sadece ülkemizin önemli değerlerinden birisi olan Toy kuşlarının yok olmasının önüne geçebilmek. Muş'a vardığımda ise Alparslan Üniversitesi, Muş Valiliği ve Muş Bisikletçiler Derneği tarafından düzenlenecek bir karşılama ile yolculuk son bulacak” dedi.

Daha önce de birçok etkinlik gerçekleştirerek, sorunlara dikkat çekmeye çalıştığını belirten Gülşen, “Daha önce de lösemili çocuklar için 750 kilometre pedal basarak Yalova-Antalya etabını, terör ve darbeye dikkat çekmek üzere Trakya etabını, bin 715 kilometre yol kat ederek Yalova-Mersin etabını Filamingolara dikkat çekmek için kat ettim” diye konuştu.

Bin 550 kilometrelik parkur boyunca geceleri doğada kuracağı çadırda konaklayacak olan Gülşen'i eşi Nuran Gülşen uğurladı.