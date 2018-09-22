Türk güllerinin genetiğini korumak için "gül bahçesi" kuruluyor

Gül genetik kaynaklarının muhafazası için ülkenin ilk ve tek gülşeni (rosarium) Yalova'ya kurulacak.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü gül bahçesi inşa etmek için çalışmalara başladı. Hızla yok olmaya başlayan gül çeşitliliğini korumayı hedefleyen gülşen (rosairum) projesine Tarım ve Orman Bakanlığı da destek veriyor. Konuyla ilgili olarak İHA'ya açıklamada bulunan Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, “Enstitümüz tarafından yürütülen gGül genetik kaynaklarının muhafazası ve karakterizasyonu adlı proje kapsamında Yalova'da ülkenin ilk ve tek gül bahçesini inşa edeceğiz. Bu tesiste yerli ve yabancı gül çeşit ve tipleri koruma altına alınacak. Maksadımız 200 adet olan gül cinsini ilk etapta 500 sayısına ulaştırmak, daha sonra dünyanın belli başlı koleksiyonları arasına girmesini sağlamak. Koleksiyona dahil edilen güllerin tarifleri yapılacak, kullanım şekilleri araştırılacak. Büs bitkileri ve kozmetik sanayiine materyal temini sağlanabilecek” dedi.

Önceki yıllarda soğanlı bitkilerin genlerini korumak için Yalova'da kurulan geofit bahçesi binlerce bitki çeşidini koruma altına alarak sadece ülkemize değil tüm dünyaya büyük bir hizmet vermeye başlamıştı.