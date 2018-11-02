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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 118 - Karesispor: 122

Türkiye Basketbol Ligi’nin 4.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında lider Karesispor, konuğu olduğu Yalova Group Belediyespor'u 122-118 yendi. Dördüncü maçında dördüncü galibiyetini alan Balıkesir temsilcisinde 6 oyuncu çift haneli sayılara çıkarken 36 sayı ve 8 asistle oynayan Carlos Medlock maçın yıldızı oldu.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Ogün Cılız


Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 5, Mustafa Baştürk, Salih Uğraşan 26, Hadi Doğan 8, Kyle Washingtonx 36, Mert Konuk 22, Oğuzhan Tosun 18, Selim Troy Şav 3, Bertan Baştan, Bahadır Şimşek


Karesispor: Carlos Medlockx 36, Reha Öz 15, Hazer Avci 12, İbrahim Yıldırım 5, Thomas Gipson 15, Ümit Sonkol 15, Tuğberk Gedikli 15, Volkan Aydın, Murat Can Esen 2


1. Periyot: 25-33 (Karesi lehine)


Devre arası: 54-62 (Karesi lehine)


3. Periyot: 93-90 (Yalova lehine)


5 Faul: Oğuzhan Tosun, Mert Konuk (Yalova Belediyespor)

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