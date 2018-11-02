Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 118 - Karesispor: 122

Türkiye Basketbol Ligi’nin 4.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında lider Karesispor, konuğu olduğu Yalova Group Belediyespor'u 122-118 yendi. Dördüncü maçında dördüncü galibiyetini alan Balıkesir temsilcisinde 6 oyuncu çift haneli sayılara çıkarken 36 sayı ve 8 asistle oynayan Carlos Medlock maçın yıldızı oldu.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Önder Yılmaz, Abdullah Koputan, Ogün Cılız
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma 5, Mustafa Baştürk, Salih Uğraşan 26, Hadi Doğan 8, Kyle Washingtonx 36, Mert Konuk 22, Oğuzhan Tosun 18, Selim Troy Şav 3, Bertan Baştan, Bahadır Şimşek
Karesispor: Carlos Medlockx 36, Reha Öz 15, Hazer Avci 12, İbrahim Yıldırım 5, Thomas Gipson 15, Ümit Sonkol 15, Tuğberk Gedikli 15, Volkan Aydın, Murat Can Esen 2
1. Periyot: 25-33 (Karesi lehine)
Devre arası: 54-62 (Karesi lehine)
3. Periyot: 93-90 (Yalova lehine)
5 Faul: Oğuzhan Tosun, Mert Konuk (Yalova Belediyespor)