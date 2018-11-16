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Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 81 - Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: 74

Türkiye Basketbol Ligi’nin 6.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova Belediyespor ilk galibiyetini aldı. Sahasında Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u ağırlayan Yalova takımı rakibini 7 sayı farkla 81-74 mağlup etti.


Yalova Belediyespor'un pota altı oyuncusu Kyle Washington 20 sayı ve ribauntluk performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan


Yalova Belediyespor: Kyle Washingtonx 20, Onur Sonsırma 7, Mustafa Baştürk 12, Salih Uğraşan 7, Bertan Baştan, Melih Kapucu 6, Bahadır Şimşek 6, Mert Konuk 15, Hadi Doğan 6, Oğuzhan Tosun 2


Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: Erick Neal 22, Ercan Bayrak 6, Erkan Yılmaz 24, Alican Güney 6, Sercan Ergin 7, Efe Beşok 3, Utku Yücedağ, Hidayet Civan, Samet Gülek, Kevin Kaspar 6


1. Periyot: 20-18 (Yalova lehine)


Devre: 40-33 (Yalova lehine)


3. Periyot: 60-58 (Yalova lehine)

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