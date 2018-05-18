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18 Mayıs 2018 16:13

Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli takımı Yalova’da kampa girdi

Romanya’da yapılacak Uluslararası Genç Bayanlar Güreş Turnuvası için Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı Yalova’da hazırlıklarına başladı.

Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli takımı Yalova’da kampa girdi

18 Mayıs 2018 16:13

18-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak kampta 18 sporcu, 1 teknik direktör ve 2 antrenör yer aldı.


Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü’nün antrenörü Murat Gençtürk, Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yaparken, Volkan Sultansuyu ve Büşra Kenger ise kamp boyunca antrenörlük görevini üstlenecek.


Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı kadrosunda ise Aynur Erge, Ecem Sezer, Rahime Arı, Sevil Alioğlu, Nur Çınar, Ece Bakay, Eda Tekin, Hatice Ece Tekin, Özge Fındıkçı, Gamze Nur Akadan, Cansu Aksoy, Aslı Demir, Şule Kabak, Kadriye Aksoy, Ece Ayoğlu, Tuğba Kılıç, Merve Pul, Mehtap Gültekin bulunuyor.


Romanya’da şampiyonluk hedeflediklerini belirten Türkiye Genç Bayanlar Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Gençtürk, "Yalova kampımız başladı. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz; Romanya’da takım halinde şampiyon olmak" şeklinde konuştu.




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