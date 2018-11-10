Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 59 - Mersin Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova VIP, evinde Mersin Üniversitesi'ne 64-59 mağlup oldu. Güney ekibinde Abigail Margaret Fogg 17 sayı ve 15 ribauntluk performans ile galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ahmet Bilal Öztürk, Cihan Ceylan, Hanife Aytül Pirim

Yalova VIP: Merve Alkış 6, Gülizar Sezer 11, Betül Kalfalı 9, Olena Stashchuk 28, Ece Gül Eldek 3, Yaren Akdeniz, Ceyda Domaç, Zeynep Zilan Şahin 2

Mersin Üniversitesi: Selin Uzun, Çisem İncel 6, Cansu Yetiş 14, İlkay Maşa 10, Abigail Margaret Fogg 17, İrem Kanberoğlu 7, Öykü Taşkın 7, Nuran Tutsak 3, Melis Sağdıç

1. Periyot: 11-16 (Mersin Üniversitesi lehine)

Devre arası: 34-30 (Yalova VIP lehine)

3. Periyot: 50-48 (Yalova VIP lehine)

5 faul alan: Betül Kalfalı (Yalova VIP)