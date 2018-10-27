Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 63 - Elazığ İl Özel İdaresi: 79

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Yalova VIP sahasında, Elazığ İl Özel İdaresi'ne 16 sayı farkla 79-63 mağlup oldu.

Doğu Anadolu ekibinde eski süper lig oyuncusu olan Nihan Demirkol attığı 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Şevki Enes Can, Anıl Hamit Sayar, Hüseyin Dalman

Yalova VIP: Merve Alkış 10, Gülizar Sezer 16, Betül Kalfalı 18, Olena Stashchuk 15, Ece Gül Eldek 4, Yaren Akdeniz, Ceyda Domaç

Elazığ İl Özel İdaresi: Nihan Demirkol 23, Halime Uykan 13, Nihal Güngör 14, Aslı Sevinç 8, Shakeya Leary 16, Deniz Üstün 3, İlknur Yıldızhan 2

1. Periyot: 11-12 (Elazığ lehine)

Devre arası: 31-32 (Elazığ lehine)

3. Periyot: 54-58 (Elazığ lehine)