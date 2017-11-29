Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 20:09

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 73 - Mersin BŞB Gelişim: 65

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 73 - Mersin BŞB Gelişim: 65

29 Kasım 2017 20:09

haftasında Yalova VIP sahasında, Mersin BŞB Gelişim’i 73-65 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Lillie Costa 21 sayı ve 14 ribaunt, Ülkü Tuncel 13, Sümeyya Özcan ve Banu Yıllar ise 11’er sayıyla öne çıkan isimler oldu.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Ömer Sarı xx, Nihat Kara xx, Abdullah Uyanık xx


Yalova VİP: Banu Yıllar xx 11, Ülkü Tuncel xx 13, Elif Çiğdem Anaç xx 8, Lillie Costa xxx 21, Tuğba Gönen x 2, Sümeyya Özcan xx 11, İrem Beriş xx 5, Tuğba Battal x, Tuba Kaya x 2


Mersin BŞB Gelişim: Yaren Uslular xx 11, Beylem İlba x 7, Fatma Bayram x 5, Gizem Kumandanoğlu xx 13, Rachel Mitchell x 8, Sevgi Yaşa x, İrem Kanberoğlu x 9, Betül Erkoyuncu xx 12, Meliha Kıroğlanoğlu x


1. Periyot: 18-14 (Yalova lehine)


Devre: 44-34 (Yalova lehine)


3. Periyot: 56-56


5 Faul: Yaren Uslular (Mersin BŞB Gelişim)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    17°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç