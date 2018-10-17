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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Yalova VIP, sahasında karşılaştığı Galatasaray Gelişim'i 96-57'lik skorla mağlup etti.



Salon: 90. Yıl


Hakemler: Ahmet Köse, Esra Yıldız, Erdoğan Çelebi


Yalova VIP: Merve Alkış 17, Gülizar Sezer 11, Olena Stashcukx 34, Betül Kalfalı 18, Ece Gül Eldek 16, Melek Balaban, Ceyda Domaç, Yaren Akdeniz


Galatasaray Gelişim: Miray Baloltu 5, Mısra Albayrak 15, Sude Türkmen, Beyzanur Uruç, Sude Yılmaz 15, Hande Yüksel 1, Esra Topçu 3, Melisa Eroğlu 11, İrem Yalçın 2, İpek Garip 3, Ecem Kazar 2


1. Periyot: 33-12 (Yalova VIP lehine)


Devre arası: 58-23 (Yalova VIP lehine)


3.Periyot: 75-41 (Yalova VIP lehine)


5 faulle çıkanlar: Ceyda Domaç (Yalova VIP), Sude Türkmen (Galatasaray Gelişim)

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