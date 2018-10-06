Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP Gençlik: 60 - Akdeniz Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi’ne 4 64-60 yenildi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi'ne 4 64-60 yenildi.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Özkan Talo, Eda Demiral, Can Ütkür
Yalova VIP Gençlik: Merve Alkış 4, Gülizar Sezer 4, Betül Kalfalı 13, İvana Kmetovska 14, Ece Gül Eldek 15, Ceyda Domaç, Özgün Beste Gevrek
Akdeniz Üniversitesi: Mihriban Çapalı 11, Esen Burcu Özdemir 10, Belgin Onbaşı 11, Başak Altunbey 11, Aida Kalusic 14, Selin Öztekin 1, Aslı Çil 1, Şükran Çapalı 5
1. Periyot: 20-16 (Yalova lehine)
Devre arası:33-27 (Yalova lehine)
3. Periyot: 44-44