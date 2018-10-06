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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP Gençlik: 60 - Akdeniz Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi’ne 4 64-60 yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi'ne 4 64-60 yenildi.



Salon: 90. Yıl Spor Salonu


Hakemler: Özkan Talo, Eda Demiral, Can Ütkür


Yalova VIP Gençlik: Merve Alkış 4, Gülizar Sezer 4, Betül Kalfalı 13, İvana Kmetovska 14, Ece Gül Eldek 15, Ceyda Domaç, Özgün Beste Gevrek


Akdeniz Üniversitesi: Mihriban Çapalı 11, Esen Burcu Özdemir 10, Belgin Onbaşı 11, Başak Altunbey 11, Aida Kalusic 14, Selin Öztekin 1, Aslı Çil 1, Şükran Çapalı 5


1. Periyot: 20-16 (Yalova lehine)


Devre arası:33-27 (Yalova lehine)


3. Periyot: 44-44

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