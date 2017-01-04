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04 Ocak 2017 16:35

Türkiye Moldova’ya boyun eğdi

Türkiye Moldova’ya boyun eğdi

04 Ocak 2017 16:35

2018 UEFA Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Türkiye, Yalova’da Moldova ile hazırlık maçı yaptı. 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan maçı konuk ekip 5-2 kazandı.
Ay-yıldızlıların gollerini ikinci yarıda Serhat Çiçek kaydederken, Moldova’nın golleri ise Tacot Sergiu (2), Lascu Andrian, Hilotii Oleg, Obada Cristian’dan geldi.
Moldova maçı sonrasında açıklama yapan Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Sercan Görgülü, "Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlanıyoruz. Bu da bizim için bir hazırlık maçıydı. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Bu hatalarımızı düzeltmek için önemli. Maç normal başladı ama, bireysel bir hatadan dolayı golü kalemizde görünce denge bozuldu. Sonradan toparlandık ama ikinci yarıda ki dengeli ve üstün oyunumuza rağmen rakibimizin rahatlaması gol üstünlüğü sağlamaları maçı kaybetmemizi sağladı. Biz skorla ilgilenmiyoruz. Eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Takımı bundan sonraki maçlarda nasıl daha iyi hale getiririz onun peşindeyiz. Bizim asıl hedefimiz Nisan ayındaki Avrupa Şampiyonası maçları. O maçlarda da en iyi gayreti gösterip, en iyi kadroyu oluşturup şampiyonada en iyi dereceyi almaya gayret göstereceğiz” dedi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ozan Soykan xx, Sabit Selvi ss
Türkiye: Mehmet Aşlamacı xx, Serhat Çiçek xx, Kenan Köseoğlu xx, Cem Keskin xx, Muhammet Altunay xx, Ahmet Altuntaş xx, Tugay Şahin xx, Kazım Onur Ulusoy xx, Enes Bayraktar xx, Cihan Özcan xx, Murat Açıkel xx, Serkan Mutlu xx, Hüseyin Kılnak xx, Talha Can Vardar xx
Moldova: Chitoroaghi Oleg xx, Burdujel Constantin xx, Lascu Andrian xx, Obada Cristian xx, Tacot Sergiu xx, Neagu Nicolae xx, Timbalist Alexandr xx, Podlesnov Leonid xx, Nicolaiciuc Sergiu xx, Negara Andrei xx, Hilotii Oleg xx, Hoderean Eduard xx, Munteanu Sergiu xx
Goller: Serhat Çiçek (2) (Türkiye), Tacot Sergiu (2), Lascu Andrian, Hilotii Oleg, Obada Cristian (Moldova)



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