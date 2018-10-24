Türkiye'de 9 milyon 600 bin kişi mobinge maruz kalıyor

Mobing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Türkiye'de 9 milyon 600 bin kişinin mobinge maruz kaldığını ileri sürdü.

Mobing ile Mücadele Derneği Yalova Temsilciliğinin açılışı için Yalova'ya gelen Mobing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çalışanlardan yüzde 40'nın mobinge maruz kaldığını iddia eden İşman, “Türkiye'de çalışma nüfusunun yüzde 40'ı mobinge maruz kalıyor. Türkiye genelindeki çalışanlara bakıldığında bu rakam 9 milyon 600 bin kişiye tekabül ediyor. Bu kişiler yaşadıkları psikolojik rahatsızlıklardan ve yapılan baskılardan dolayı zaten işlerini yapamaz durumdalar. Bu ciddi bir millî sermaye kaybı aslında. Bu yüzden ciddi bir iş gücü kaybı söz konusu. Avrupa'ya baktığımızda mobing ile ilgili müstakil kanunlar var. Mobingin tarifi yapılmış, bununla ilgili cezalar var. Ama Türkiye'de bu sistemi henüz kuramadık. Bu sistemde maalesef şikayetçi olduğunuz kişinin önüne şikayetiniz konuyor. Sistemin bu şekilde sürdürülebilirliği mümkün değil. Gerekli tedbirlerin alınması lazım. Ülkede mobingle mücadele kararnamesi vardı. Yeni hükümet sistemi ile birlikte bu kararname de geçmişte kaldı. Bu durumu düzenleyecek yeni bir kararnamenin cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanması elzemdir” dedi.