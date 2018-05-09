U-25 Bayan Milli takımı Yalova’da çalışmalarına başladı

Tekerlekli Sandalye U25 Kadın Basketbol Takımı, 31 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde Fransa’nın Bordeaux kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası için ilk kampını Yalova’da düzenliyor. 2 antrenör ve 15 sporcunun yer aldığı kamp boyunca Milliler Yalova Uygulama Oteli’nde konaklayacak ve 90. Yıl Spor Salonu’nda antrenmanlarını gerçekleştirecek. U-25 Kadın Basketbol Milli Takımı’nın antrenörlüğünü Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK)’dan Murat Saltan, yardımcı antrenörlüğünü ise Abdullah Bayram yapıyor.

Milli takım kafilesinde YOSK’tan Elanur Kılıç ve Serra Uzun’un yanı sıra Rabia Akyürek, Hacire Doğan, Zümeyran Tekçe, Kadriye Nurver Yılmaz, Ecem Nur Adıgüzel, Çilem Ceylan, Ebru Cam, Hilal Eker ve Meryem Tan da yer alıyor. Yalova’da kamp yapan Tekerlekli Sandalye U25 Kadın Basketbol Milli Takımı’nı Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

Antrenörlerini ve 2 sporcularını Milli takımda görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erkoç , "Bu sezon Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde şampiyonluk yaşadık. Bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Ekstra mutluluğu ise U-25 Kadın Basketbol Milli Takımına 2 sporcumuzu ve antrenörümüzü verdiğimiz için yaşıyoruz. Kadınlarımız her zaman baş tacımızdır. Millilerimizi Yalova’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Federasyonumuzun ve kadın sporcularımızın her zaman yanındayız ve en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

"Yalova bize uğurlu geldi"

Tekerlekli Sandalye U-25 Kadın Basketbol Milli Takım ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü antrenörü Murat Saltan, "Tekerlekli Sandalye U-25 Kadın Basketbol Milli Takımı kampımızı Yalova’da başlattık. 2 yıl önce kurduğumuz bir takım. O zaman da ilk kampımızı Yalova’da yapmıştık. Yalova bize uğurlu gelmişti. Fransa’daki şampiyona öncesi kampın bir ayağını yine Yalova’da yapmak istedik. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, çok destekçi oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Yalova’ya tekerlekli sandalye basketbol üssü kurup bu tür kampları daha da çoğaltmak istiyoruz. Bu bir seçme kampı. Oyuncularımızı Avrupa Şampiyonası’na hazırlayacağız ve en doğru kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Her kampımıza 15 sporcu davet ederek ideal ilk 12’yi belirleyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’nda ilk 3’e girmek. Şampiyonada Türkiye, ev sahibi Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya katılacak. İlk 2’ye giren Dünya Şampiyonası vizesi alacak. Üçüncü olan takım ise wild kart dediğimiz özel davetiyeye sahip olacak. Yeni bir takım değiliz. İlk kurduğumuz takım Almanya’da ki şampiyonada Avrupa üçüncüsü oldu. Onun geleneklerinden devam eden bir takımla Fransa’daki şampiyonaya hazırlanacağız" şeklinde konuştu.