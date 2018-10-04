Üniversite öğrencilerine terör ve uyuşturucu uyarısı

Yalova'da üniversite öğrencileri terör ve uyuşturucu konusunda bilgilendirildi.

Yalova Üniversitesi öğrencilerinin terör, uyuşturucu ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını hedefleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, açtıkları stantlarla öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilere broşürler dağıtılırken, polisler tarafından şifahen birçok bilgi aktarıldı. Terör, uyuşturucu ve dolandırıcılık konularında bir durumla karşılaşılması halinde polise bilgi verilmesi istendi. Bin 685 öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.