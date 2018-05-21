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21 Mayıs 2018 12:51

“Üniversiteye ve Liseye Girişte Yeni Sistem ve Adayın Rolü” semineri gerçekleştirildi

Üniversite ve liseye giriş sınavları hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirmek amacıyla Uğur Okulları Yalova Kampüsü tarafından, “Üniversiteye ve Liseye Girişte Yeni Sistem ve Adayın Rolü” semineri gerçekleştirildi.

“Üniversiteye ve Liseye Girişte Yeni Sistem ve Adayın Rolü” semineri gerçekleştirildi

21 Mayıs 2018 12:51

Seminer kapsamında Sabah Gazetesi Eğitim Köşe Yazarı ve CNN Türk’te “Başarıya Doğru” programını hazırlayan ve sunan Sait Gürsoy ağırlandı.


Yeni sınav sistemleri ve yansımalarının ele alındığı seminer Uğur Okulları Yalova Kampüsünde gerçekleştirildi. Yeni ve eski sistem karşılaştırması yapılarak, öğrencilerin avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiği seminerde, puan hesaplaması ve ek puan uygulamaları ele alındı. Ortaokul, lise öğrencileri ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde katılımcılar, değişen sınav sistemi ve onları etkileyen faktörler hakkında bilgi edindi.



Sait Gürsoy : “Yeni sınav sistemi sade, kolay ve anlaşılabilir”


Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ortaöğretim kazanımlarını ve sürecini odağına aldığını belirten Sait Gürsoy, yeni sınav sisteminin daha sade ve kolay anlaşılabilir olduğunu belirtti. Öğrencilerin yeni sınav sistemine adapte olmalarında rehber öğretmenlere önemli bir rol düştüğüne vurgu yapan Gürsoy, "Öğrenciler çağın yeniliklerini yakalayan, iş dünyasının taleplerini dikkate alan bireyler olarak yetiştirilmeli. Her şeyden önce kendi sevecekleri meslekleri tercih etmeli. Seçtikleri okulların akademik kadroları, uluslararası olanakları, sosyal yaşamı, kulüpleri, kariyer merkezinin sunduğu imkanlar ve yüksek lisans fırsatları öğrencilerin bu önemli kararlarında dikkat edecekleri hususlar olmalı" dedi.




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