Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Yalova İzmit D100 karayolunun Taşköprü beldesi mevkisinde üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı Olga Komarova’ya (52) Şakir Y.’nin kullandığı 77 BF 333 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Komarova’ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı ancak hayata tutunamadı. Olay yerinden birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmayan kadının cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.