Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 14:46

Üst geçidi kullanmadı canından oldu

Yalova’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Üst geçidi kullanmadı canından oldu

26 Ağustos 2018 14:46


Yalova İzmit D100 karayolunun Taşköprü beldesi mevkisinde üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna doğumlu Türk vatandaşı Olga Komarova’ya (52) Şakir Y.’nin kullandığı 77 BF 333 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sonrası Komarova’ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı ancak hayata tutunamadı. Olay yerinden birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmayan kadının cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç