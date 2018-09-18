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Uyuşturucuya geçit yok

Yalova ve Kocaeli’nde güvenlik güçlerinin ortaklaşa operasyonunda 5 tarlada kenevir ele geçirildi.

Yalova ve Kocaeli'nde güvenlik güçlerinin ortaklaşa operasyonunda 5 tarlada kenevir ele geçirildi.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 köyde uyuşturucu tarlaları olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli emniyeti ve Yalova jandarması ile birlikte ortak operasyon kararı alındı. Sabah erken saatlerde 2 köydeki 5 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tarlalarda ekili 270 adet Hint keneviri ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 200 gram esrar ele geçirildi.

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