Vali Tuğba Yılmaz'dan veda mesajı:

Yılmaz, “Yalova'da valilik yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum” dedi.

Valiler kararnamesi ile mülkiye müfettişliği görevine tayin olan Vali Tuğba Yılmaz, ”Marmara'nın parlayan yıldızı Yalova ilimizde 16 Haziran 2016 tarihinden itibaren görev yapmaktayım. Göreve başladığım ilk gün doğasıyla, kültürel zenginliğiyle, sahip olduğu tüm değerleriyle güzide bir şehir olan Yalova'da aziz lilletimize hizmet etme fırsatını bulduğum için Allah'a hamd etmiştim. Bu gün de bu şerefli görevi layıkıyla tamamlayıp emaneti teslim ettiğim için Allah'a hamd ediyorum. Yeni valimize de görevinde başarılar diliyorum. Yalova'da yaklaşık 2,5 yıllık görev sürem boyunca ilimizin huzur ve mutluluğu, kalkınması ve ilerlemesi için yoğun bir emek sarf ettim. Mazlumlara, gariplere, hastalara, yetim ve öksüzlere kol kanat germeye, dertlerine çare olmaya çalıştım. Valiliğimizin kapılarını halkımıza açıp, devletimizin şefkat elini uzattığımız gibi çoğu kez meseleleri yerinde dinlemeyi tercih ettim. Görevim boyunca hak ve hakikat çizgisinden sapmadan kararlar almaya özen gösterdim. Göreve geldiğim ilk gün açıkladığım gibi “adaletli, şeffaf, demokratik, eşitlikçi, katılımcı ve istişareye açık” bir yönetim anlayışı sergiledim. Osmangazi köprüsünün hizmete açılmasıyla yatırımlar açısından cazibe merkezi olan ilimizde son iki yılda 4 adet ihtisas OSB protokolü imzalanmış olup, diğer hizmete geçecek OSB'lerle birlikte yaklaşık 80 bin kişilik ilave istihdamın da temellerini atmış bulunmaktayız. Ayrıca geçen yıl Milli İstihdam Seferberliği kapsamında işletme başına düşen ilave istihdam olarak ilimiz Marmara bölge birincisi olmuştur. Yalova'da her zaman demokrasiyi ve hukuku en iyi şekilde yaşatmak için çaba sarf ettim. Çalışmalarımızı vatandaş merkezli, sevgi ve saygı çerçevesinde yürütme prensibi ile hareket ettim" dedi.