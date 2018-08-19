Vali Yılmaz, çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı

Bursa-Yalova karayolunun Kirazlı mevkisindeki uygulama noktasında jandarma ve emniyet güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlere katılan Yılmaz, araçlardaki çocuklara yol arkadaşı oyuncak polis tişört, şapka ve kırmızı düdük dağıttı.

Denetimler esnasında durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Yılmaz, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. Yılmaz, uygulama kapsamında çocuklara bilgi verirken ailelerden de trafik kurallarına uymalarını istedi. Uygulamalara Yılmaz’a İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık da eşlik etti.

“Dronle ile takip ettiler"

Trafik Ekipleri uygulama kapsamında Yalova’daki şehirler arası karayollarındaki bayram trafiği "drone" ile havadan denetledi. Ayrıca ekiplerce hazırlanan "Minik Jandarma Trafik Dedektiflik Belgesi" çocuklara dağıtıldı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram süresince il genelinde trafik denetimlerinin devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de özellikle trafiğin en yoğun olduğu yerlerde Bursa Kocaeli istikametinde, Osmangazi Köprümüzde, şehir merkezimizde, turizmin yoğun olduğu yerlerde, ana arterlerde toplam 190 noktada sabit uygulamalarımız aynı zamanda gezici uygulamalarımızla birlikte trafik denetimlerimizi, uygulamalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram tatili dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlara seslenen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle uykusuz yola çıkmamalarını emniyet kemerlerini muhakkak takmalarını zaman zaman mola vermelerini direksiyon başında cep telefonu ile konuşmamalarını trafik kurallarına uymalarını riayet ediyorum. Yolda kaybedilen zamanın telafisi vardır ama kaybedilen canların telafisi yoktur. Bu vesile ile burada uygulamaları denetliyoruz. Diğer uygulama noktalarına da zaman zaman gerek ben bizzat, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, kaymakamlarımız gerekli denetimlerde bayram tatili süresince bulunacaklar. Tatil boyunca bu uygulamalarımız devam edecek."

Denetimler sırasında İçişleri Bakanlığınca başlatılan "kırmızı düdük" projesi kapsamında da çalışmalar yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu sene özellikle İçişleri Bakanlığımızın güzel bir projesi var. Araç içerisindeki küçük çocuklarımızı da bu denetime bir neti dahil ediyoruz. Onlara küçük hediyeler veriyoruz. Ebeveynlerine kurallarına uymadığı takdirde uyarmaları, ikaz etmeleri için bir kırmızı düdük ve yine Yalova olarak projelendirdiğimiz yol arkadaşı dediğimiz oyuncak bebeklerimiz bunun yanı sıra şapka tişört gibi hediyelerde de bulunuyoruz. Onlar da bizim denetimlerimize fayda sağlayacak küçük görevlilerimiz" ifadelerini kullandı.