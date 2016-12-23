Vali Yılmaz’dan tersanelere ziyaret

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Altınova’da yer alan tersanelerden bir bölümüne ziyaret gerçekleştirerek, yatırımcılardan sektör hakkında bilgi aldı.

Tersanelerin Yönetim Kurulu Başkanları tarafından karşılanan Valimiz Sayın Tuğba YILMAZ, Tersan, Karmarine, Hat-San, Cemre, Özata, Sefine Tersanelerini yerinde inceleyerek, detaylı bilgi aldı.

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, tersane ziyaretlerine tavşanlı Beldesinde yer alan TERSAN Tersanesi’yle başladı. Beraberinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek ile TERSAN Tersanesi’ni ziyaret eden Vali Tuğba Yılmaz, burada Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu ve Tersane Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu’ndan bilgi aldı.

Vali Tuğba Yılmaz, TERSAN Tersanesi’nin ardından Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile beraber; KARMARİNE Tersanesi’nde Tersane Müdürü Ömer Faruk Bakkaloğlu, HATASAN Tersanesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Talha Pepe, CEMRE Tersanesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek ve Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, ÖZATA Tersanesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hulusi Ataseven ve Tersane Koordinatörü Serkan Çalbaş ile SEFİNE Tersanesi’de Tersane Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu ve Tersane Askeri Proje Koordinatörü Önder Kara ile bir araya geldi.