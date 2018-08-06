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06 Ağustos 2018 14:46

Vatandaş yüzdü, polis bilgilendirdi

Yalova’da "can yeleği" projesi dolayısıyla plajlara giden polisler, vatandaşlara boğulmamaları için ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Vatandaş yüzdü, polis bilgilendirdi

06 Ağustos 2018 14:46


Yalova Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı ile çalışma başlattı. "Can yeleği" adlı proje hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü yaz aylarının gelmesi ile birlikte plajların haricinde baraj gölleri, sulama suyu göletleri ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vak’alarına karşı halkın bilgilendirilmesi için çalışma başlattı. 81 vilayette başlatılan proje Yalova’da da başlatıldı. Toplum Destekli Polislik (TYP) Şubesi ve Deniz Polisi Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje dahilinde halkın uyarılması sağlanacak. Plajlarda vatandaşlarımıza broşürler dağıtacağız. Halkın yoğun olduğu yerlere afişler asacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek boğulmalara karşı bilgilendirmeler yapacağız. Plajlarda çocuklarımıza can yelekleri verecek, yüzme bilmeyen çocukların bu yelekleri takmadan denize girmemeleri gerektiğini anlatacağız. Yaz boyunca bu çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.


31 derece sıcakta bilgilendirme


Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde ellerinde broşürlerle plajlara giden polisler 31 derece sıcakta ve güneşin altında denize giren vatandaşlara bilgiler verdi. Vatandaşlar mayolarıyla denizde serinlerken, resmî elbiselerle plajda vatandaşı bilgilendirebilmek için ter döken polisler takdir topladı.




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