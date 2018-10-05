Veteriner başkan mama dağıttı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Veteriner İşleri Müdürlüğü ve ‘Yalovalı Patiler' grubunun desteğiyle can dostlar için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşlara hayvan sevgisi kazandırmak adına Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen sokak hayvanlarının da yer aldığı programda içleri mama dolu kutular, evcil hayvanı olan vatandaşlara dağıtıldı. Programa eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte katılan Başkan Vefa Salman da “Yalovalı Patiler” grubu gönüllüleri ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte mama dağıtımına destek verdi.

Salman, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle kurduğumuz stantta evcil hayvanı olan vatandaşlarımıza mama dolu kapları dağıtıyoruz. Can dostlarımızı sadece böyle günlerde değil, her gün hatırlamalı. Onların da bizler gibi bu dünya da bir yerleri olduğunu ve yaşama hakları olduğunu unutmamalıyız” dedi.