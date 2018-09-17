Yalakâbad Kâğıthanesi yeniden inşa ediliyor

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel Yalakâbad Kâğıthanesi'nin temellerinin gün yüzüne çıkartılması için çalışma başlatılacağını duyurdu.

Osmanlı devrinin ilk kâğıthanesine ev sahipliği yapan Yalova'nın Elmalık köyünde aslına uygun olarak kâğıthanenin yeniden inşa edilmesi için düğmeye basılmıştı. Gerekli arşiv ve belgeler toplanarak ilgili kurumlara teslim edildi. Çalışma şimdi bir sonraki adıma geçti. Tarihi kâğıthanenin kalıntıları tespit edilecek. Bunun için Bursa Müzeler Müdürlüğü'nde bir ekip gelecek ve çalışmalara başlayacak.

İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, “Yalakâbad Kâğıthanesi ile ilgili yerin tespiti gerçekleştirildi. Bunda bir sıkıntı yok. Bursa Müzeler Müdürlüğü tarafından belirlenecek bir ekip bir süre sonra Yalova'ya gelecek. Kâğıthanenin olduğu yerin yer altında kalan kısımlarının tespiti için satıh temizliği gerçekleştirilecek ve bina bu kalıntıların olduğu noktalara oturtularak inşa edilecek. Ben bu tarihi yapının aslına uygun şekilde yeniden yapılmasının sadece Yalova açısından değil Türk tarihi açısından da bir kilometre taşı olacağına inanıyorum” dedi.