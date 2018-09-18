Yalova, Bandırma'yı devirdi

Yalova Belediyespor, hazırlık maçında Bandırma Kırmızı'yı 97-75 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Federasyon Kupası hazırlıklarını sürdüren Yalova Belediyespor, 23-30 Eylül tarihleri arasında Afyon'da oynanacak Federasyon Kupası A Grubu'nda mücadele edecek olan Yalova Belediyespor, son ciddi sınavını evinde verdi. Yalova temsilcisi, hazırlık maçında Bandırma Kırmızı'yı 22 sayı farkla 97-75 mağlup etti. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 51-46 üstün kapattı. Yalova ekibinde Kyle Washington 18, Stephen Brown 17, Oğuzhan Tosun 16 ve Mustafa Baştürk ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Yalova Belediyespor Başantrenörü Mehmet Kabaran, Akhisar'da iyi bir turnuva geçirdiklerini, bugün ise Bandırma Kırmızı karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

21 Eylül tarihinde Afyon'a hareket edecek olan Yalova Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi öncesinde Federasyon Kupası A Grubu'nda Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.net İTÜ karşısında gruptan çıkmaya çalışacak.