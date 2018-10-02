Yalova Belediye Başkanı Salman yeniden aday

Bir süreden beri aday adayı olup olmayacağı merak edilen Belediye Başkanı Vefa Salman, 4 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14:00'de CHP Yalova İl Başkanlığına giderek aday adaylığı başvurusunu resmen yapacağını duyurdu. Konuyla ilgili bir de açıklamada bulunan Salman, “Yalova'ya vefa diyerek çıktığımız bu yolda, önce Allah'ın izni, daha sonra da sizlerin takdiri ve onayıyla belediye başkanlığı görevine gelişimin üzerinden 4,5 yıl geçti. Yalova benim aşkım, evladımdı. Bu kutsal görevi yerine getirirken sizlerden asla kopmadım. Doğumdan, ölüme kadar yanınızda olmaya özen gösterdim. Sevincinize ortak olmanın yanında hüzün ve acınızı paylaşmak ‘büyük Yalova ailemin' reisi olarak vazgeçilmezimdi. Yönetim şeklimiz her zaman şeffaflıktı. Çünkü sizlere söz verdim dostlukla, kardeşlikle, barışla, ‘Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz' dedim ve bunu lafta bırakmayarak fiiliyata geçirdim. Bunu yaparken asla ve asla insan ayırmadım, adalet ve hakkaniyetle görevimi sürdürmeye azami özen gösterdim. Etten, kemikten insanız, hatalarım ve eksiklerim elbette olmuştur, bilmeden, istemeden kırdıklarım da olmuştur. Bu vesileyle siz hemşehrilerimden özür diliyorum. Artık yeni bir seçim döneminin başlangıcındayız. Henüz yapacaklarımız bitmedi. Geleceğimiz olan çocuklarımıza çağdaş bir Yalova bırakmak için daha yapacak çok işimiz var. Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlemiş olduğumuz etkinlikte, sizlerden aldığım güç, güven ve destekle adaylığımı 14 Eylül'de açıklamıştım. Partimizde adaylık süreci başladı ve başvuru zamanı geldi. Yalova'yı daha da güzelleştirmek için, gelecek nesillere yaşanabilir Yalova bırakmak için resmi başvurumu yapacağım” dedi.