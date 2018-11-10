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Yalova Belediyesi şehitler için programı iptal etti

Yalova Belediyesi 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirileceği programı Hakkari’de yaşanan patlamada dolayısıyla iptal etti.

Yalova Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği programı Hakkari'de yaşanan patlamada dolayısıyla iptal etti.


10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Yalova Belediyesi de bir program hazırlamıştı. Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecekti. Ancak Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda yaşanan patlama dolayısıyla Yalova Belediyesi düzenlediği bu programı iptal etme kararı aldı. Yalova Belediye Başkanı vefa Salman, “Hakkari de yaşanan patlamada 2 askerimiz şehit oldu. 24 askerimiz ise yaralandı. 7 askerimiz de aranıyor. Bu üzücü olayın yaşanması dolayısıyla biz de Atatürk'ü anma günü dolayısıyla düzenlediğimiz ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği programı iptal ettik. Yüce Türk Milletinin başı sağolsun. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum” dedi.

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