Yalova Belediyesi’nden eğitime destek

Başkan Yardımcısı Jülide Güner, belediye olarak eğitime her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Güner, “Bizler, Yalova Belediyesi olarak okulların velilerimiz ve çocuklarımız için önemini bilen sorumluluklarımızın farkında olan bir kurumuz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri ve öğretmenler ile sürekli istişare içinde olarak yapılması gerekenleri imkanlar dahilinde yapmaya, okullara olan desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Başkanımız Vefa Salman’ın talimatları doğrultusunda hareket ederek tüm okullara elimizden geldiği kadarıyla yardımda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Okullarımızın bizden talep ettikleri boya badana işlerinden tamirat işlerine, çöp kutularından öğrencilerimizin oturduğu banklara ve daha birçok talebe ve ihtiyaca yetişmiş bir kurumuz. Kendimde bu meslekten gelmiş bir emekli öğretmen olarak okullarımızın sorunlarını biliyor, çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Geleceğimizin teminatı, anne-babaların en değerli emaneti olan çocuklarımız yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlayacaklar. Çocuklarımız, anne ve babalardan sonra vakitlerinin büyük bölümünü geçirecekleri eğitim ve öğretim yuvası olan okullara giderek, yeni döneme merhaba diyecekler. Başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına başarılar diliyor, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.