Yalova Belediyespor Mehmet Kabaran’la anlaştı

Anadolu Efes, Darüşşafaka, Muratbey Uşak Sportif, Gaziantep Basketbol ve Afyon Belediye’de görev yapan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı Yalova ekibinin 4. baş antrenörü olacak. TBL’de üçüncü sezonunu geçirecek olan Yalova Belediyespor’da daha önce Orhan Güler, İlker Salman ve Cengiz Karadağ görev yapmıştı.

Yalova Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Murat Dönmez, ”Önümüzdeki sezon farklı bir yapılanma içinde olma kararı alarak daha genç bir takım ve staff ile yola devam etme kararı almış bulunuyoruz. Geride kalan sezonda 13. haftada göreve gelen Cengiz Karadağ’ın sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erdi. Plan ve projelerimizi kendisiyle paylaştık ve yollarımızı ayırdık. Yeni sezon için Mehmet Kabaran’la anlaşma sağladık. Cengiz hocamıza kulübümüze ve Yalova’ya hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sezon Süper Lig’de oynama şansı bulamayan 3-4 tane genç milli oyuncu ile görüşmemiz devam ediyor bu sezon genç mücadele eden enerjik bir takım kurmayı planlıyoruz. Onur Sonsırma, Salih Uğraşan, Mustafa Baştürk, Oğuzhan Tosun ve Furkan Firar ile sözleşmemiz devam ediyor” dedi.