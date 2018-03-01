Yalova beyaza büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Yalova’nın özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah kalktıklarında karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Öte yandan Yalova-Bursa kara yolunun 50. kilometresinde bulunan Süpürgelik mevkiindeki Karayolları 147. Şube Müdürlüğü ekipleri de hazırlıklarını tamamladı. 37 personelin 24 saat usulü ile dönüşümlü olarak nöbet tuttuğu Karayolları’nda 4 tuz serici, 6 kar küreme aracı, 2 greyder ise hazır bulunduruluyor. Karayolları 4 bin ton tuzu ise depolarında bekletiyor.

Süpürgelik mevkiinde trafik akıcı bir şekilde sürerken, uzun araçların bazıları ise yol kenarlarındaki benzin istasyonlarına araçlarını park ederek yolda buzlanma tehlikesinin geçmesini bekledi.