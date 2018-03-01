Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 10:52

Yalova beyaza büründü

Yalova’da akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar şehrin yüksek mahallelerini beyaza bürüdü.

Yalova beyaza büründü

01 Mart 2018 10:52


Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Yalova’nın özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. Vatandaşlar sabah kalktıklarında karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Öte yandan Yalova-Bursa kara yolunun 50. kilometresinde bulunan Süpürgelik mevkiindeki Karayolları 147. Şube Müdürlüğü ekipleri de hazırlıklarını tamamladı. 37 personelin 24 saat usulü ile dönüşümlü olarak nöbet tuttuğu Karayolları’nda 4 tuz serici, 6 kar küreme aracı, 2 greyder ise hazır bulunduruluyor. Karayolları 4 bin ton tuzu ise depolarında bekletiyor.


Süpürgelik mevkiinde trafik akıcı bir şekilde sürerken, uzun araçların bazıları ise yol kenarlarındaki benzin istasyonlarına araçlarını park ederek yolda buzlanma tehlikesinin geçmesini bekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç